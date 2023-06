Jan Vlachynský je král brněnské barové scény. Tvůrce konceptů jako „Bar, který neexistuje“, které Brnu závidí nejen Praha, probourává mnohé skleněné stropy. Třeba tvrzení, že za barem má stát chlap, protože jen muž dokáže umíchat pořádný drink. Nebo představu, že existují mužské a ženské koktejly.

V dalším dílu podcastu Boomer a Danuše, který byl živě natočen se skvělým publikem v brněnské Fait Gallery, ho Danuše Nerudová a Petr Honzejk vyzpovídají na téma, jak je to s muži a ženami v barovém světě. A poptají se třeba i na to, jak se vyhazují otrapové, kteří obtěžují barmanky.

V tomto podcastu Petr Honzejk a Danuše Nerudová hledají odpověď na otázky, proč to mají ženy v Česku často těžší, než je zdrávo, co chlapi stále nechápou a jak to změnit.