Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) nejde pro ránu daleko. Když si z ní sexisticky utahovali novináři z Echa 24, nazvala je „partou vylitejch impotentů“. Na ministerstvu obrany si počíná tak razantně, že odešel šéf Vojenské policie Otakar Foltýn a rezignaci zvažoval náčelník generálního štábu Karel Řehka. O hranicích vyjadřování, dominanci, řešení sporů s vojáky, o tom, jestli a jak se z posledních afér kolem své osoby poučila, jakož i o pozici žen v armádě a v politice je řeč v dalším dílu podcastu „Boomer a Danuše“.

V tomto podcastu Petr Honzejk a Danuše Nerudová hledají odpověď na otázky, proč to mají ženy v Česku často těžší, než je zdrávo, co chlapi stále nechápou a jak to změnit.