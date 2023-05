Mladá žena v české politice musí být obalená teflonem. Hejty vyhrožující znásilněním nebo útoky typu „A jak to, že nemáte děti?“ jsou na denním pořádku. Nezvykle otevřeně o tom v dalším dílu podcastu „Boomer & Danuše“ mluví předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Řeč je i o tom, kdo z politiků nejvíce útočí na ženy, kdo je naopak gentleman, o zákeřnosti Jaroslava Faltýnka (ANO) či o temném případu Dominika Feriho. To všechno a mnohem víc v podcastu, ve kterém Petr Honzejk a Danuše Nerudová hledají odpověď na otázky, proč to mají ženy v Česku těžší, co chlapi stále nechápou a jak to změnit.