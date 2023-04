Darině Vymětalíkové se povedlo něco v Česku dosud nevídaného. Prorazila v mužském sportovním prostředí a začala v České televizi komentovat hokej. „Užívá si“ přitom samozřejmě hejtů nejrůznějších macho chytráků, kteří se se ženou za mikrofonem jaksi nedokážou smířit.

Jak se s nimi vyrovnává? O kolik musí být lepší než mužští kolegové, aby se prosadila? Dívá se na ženy skrz prsty víc hokejové, nebo fotbalové prostředí? A jak vyběhla v Petrohradě s nafoukanými ruskými bafuňáři? To všechno a mnohem víc v dalším dílu podcastu „Boomer a Danuše“, ve kterém Petr Honzejk a Danuše Nerudová hledají odpověď na otázky, proč to mají ženy v Česku těžší, co chlapi stále nechápou a jak to změnit.