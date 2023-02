Už půl roku se počet nově uzavřených hypoték v Česku pohybuje okolo dvou tisíc měsíčně. Ve srovnání s rekordními objemy roku 2021 to není ani pětina. Slabý apetit kupujících se už pozvolna promítá také do cen, jejich pokles ale není natolik výrazný, jak by si řada zájemců o bydlení představovala. Proto dál vyčkávají. „Je to teď kdo s koho – jestli vydrží prodávající a nezlevní, nebo nakonec budou přinuceni zlevnit, aby prodali,“ říká v Ranním brífinku hypoteční specialista ze společnosti Patron Daniel Horňák.

Současná situace ale podle něj nahrává spíše zájemcům o koupi. Ti se zřejmě v nebližších měsících nedočkají citelnějšího poklesu úrokových sazeb, přesto by se trh mohl postupně probrat ze zimního spánku. „Impulzem by mohlo být i to, že rapidnímu zdražování by v jarních měsících mohl být už konec a inflace by měla postupně klesat. A pak začnou klienti opět začít přemýšlet o vlastním bydlení,“ očekává Horňák.

