Vrstvení, hygge a měkké dárky. To frčí každou zimu. Po dvou letech pandemie ale zažijeme chladné měsíce bez lockdownů a roušek, a to je třeba oslavit. I když… Letos na nás zase číhá zdražování energií, rostoucí náklady, inflace a nejistota. Navzdory obavám, že nás to dostatečně odradí od utrácení za dárky a zimní dovolené, uvedla ve výzkumu PriceWaterhouseCoopers většina spotřebitelů – konkrétně 74 procent – že letošní zimu plánují utrácet stejně nebo dokonce více jako loni. Mimochodem mileniálové jsou jedinou věkovou skupinou, která o letošních svátcích utratí oproti loňsku více, a to o 11 procent. Za dárky, za cestování a za zábavu.

Co si ale budou kupovat? Kam vyrazí na zimní dovolenou? Co tam budou dělat a v jakých outfitech? O tom je další díl podcastu Trendspotting, tentokrát na téma zimní trendy.

