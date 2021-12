Kulturní boj za českého Ježíška je za dveřmi. Na paty nám už nešlape jen globalizace skrze bělovousého Santu Clause, ale také technologie všeho druhu, které čím dál tím rychleji mění svět tak, jak ho známe. V dalším dílu podcastu Trendspotting vám to ukážeme prakticky – na příkladech novodobých dárků, které postupně nahradí ty tradiční. Ať už je to měkký dárek z druhé ruky, NFT nebo let do vesmíru.

Jestliže jste si vy kdysi přáli kožená pérka jako z Pelíšků, vaše děti už pravděpodobně touží po virtuálních teniskách. Sady sprchových gelů možná letos nahradí set roušky a luxusní dezinfekce. Místo knihy zase darujte předplatné newsletteru třeba spisovatele Chucka Palahniuka, který se rozhodl svůj další román publikovat kapitolu po kapitole pomocí e-mailu. Chvályhodným trendem na vzestupu je také střízlivost a na suchý únor tak rovnou někoho připravte nealko destilátem nebo CBD.

Krásné Vánoce a těšíme se na vás zase v lednu.

Tip: Sledujte Instagram @hospodarky, kde se na všechny zmíněné trendy můžete i podívat.

