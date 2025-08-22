Letošní volební kampaň přináší prvky, které jsou i pro zkušeného politického komentátora Petra Honzejka a reportéra Ondřeje Leinerta zcela nové. V nejnovějším, už 29. dílu politického podcastu HN Podpásovka si o nich povíme víc. V kolik hodin tweetuje Pavel Blažek, lze skutečně sbalit (Filipa) Turka na Tinderu a založí si Jana Maláčová účet na OnlyFans? I takové otázky se nabízejí při sledování toho, co teď politici produkují.
Dojde ale také na serióznější témata, jako je volební program Spolu nebo časová osa ministryně spravedlnosti Evy Decroix. A rozebereme, nakolik je reálné, aby se v Česku konalo fotbalové Euro, o kterém premiér Petr Fiala tvrdí, že to ale vůbec není populistický nápad.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist