Plynu se jen tak nezbavíme, přechod na obnovitelné zdroje bez něj nebude možný, říká Zdeněk Obruča, ředitel v oddělení poradenských služeb a lídr pro oblast energetiky společnosti Deloitte. Plyn má podle něj jednu obrovskou výhodu – elektřina se jím dá vyrábět velmi flexibilně a podle potřeby, to je podle něj zatím problém obnovitelných zdrojů. Z těch se elektrické energie buď najednou vyrobí moc, nebo naopak málo. Dokud lidstvo nevyřeší otázku akumulace, nebude podle Obruči možné od plynu zcela odejít. Nejen na to, jak těžký bude přerod současného českého energetického mixu, se ptali Tereza Beránková a Martin Ehl.

Pro nadcházející rok pak Obruča domácnostem i firmám radí, aby šetřily co nejvíce, současná energokrize navíc nemusí skončit už příští rok. Podle analytika přitom firmy nemusí nutně hned sahat po solárních panelech nebo tepelných čerpadlech, měly by ale investovat do revizí nebo třeba zvážit zateplení.

I tak se podle Obruči zřejmě pročistí trh. Firmy už ceny energií znají a samy si dokážou spočítat, jestli danou výrobu utáhnou, nebo ne. Problém budou mít hlavně ty, které se už dřív dostaly na hranu rentability. Obruča zároveň kritizuje českou byrokracii. Především u velkých projektů typu větrná nebo jaderná elektrárna stát nefunguje. Přitom západní Evropa se podle energetika dokázala přizpůsobit velmi rychle.

