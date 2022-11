Vypěstovat plodinu a přímo ji zpracovat bude vždy efektivnější než s ní nakrmit zvíře, to zabít, rozbourat, zabalit do úhledných balíčků a rozvést po supermarketech, tvrdí Michal Jeřábek, majitel a zakladatel rodinné firmy Soyka. Do byznysu se sójovými výrobky se vrhnul na popud přátel, původně si chtěl jen sám vyrobit čerstvé rostlinné mléko. Teď s rodinou objíždí farmářské trhy napříč republikou. Jeho byznysu se daří i navzdory inflaci a složitější ekonomické situaci. Na vše okolo rostlinného jídla i podnikání se v tomto dílu podcastu Green Deal HN ptali Martin Ehl a Tereza Beránková.

Michal Jeřábek si zájmu o vegetariánské a veganské produkty všímá. Češi podle něj mění své stravovací návyky. Zásadní změnu by podle něj mohla přinést i ekonomická krize, lidé se budou muset naučit vařit i z levnějších potravin, jako je sója nebo luštěniny.

Firma zároveň řeší spor s českými úředníky o názvosloví. Státní zemědělské a potravinářské inspekci se nelíbí názvy jako Sm*tana či Ml*ko, údajně by mohly mást zákazníka. Se stejným provedením evropského nařízení naopak nemají problém inspektoři v Rakousku či Německu. Nahrazení určitých písmenek znaky, jako jsou křížek, hvězdička či obrácený otazník, mají spotřebitele dokonce přímo nabádat a upozornit na možnost rostlinné alternativy.

