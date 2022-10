Na světě už existují více než dva miliony podcastů, rádio pak poslouchá alespoň jednou týdně 83 procent české populace. Konzumujeme více audioobsahu než kdy dřív – a zatímco poslechovost hudby zůstává v posledních pěti letech zhruba stejná, poslechovost mluveného slova se za stejnou dobu zvedla o osm procent.

Rok 2020 byl navíc médii překřtěn na rok renesance audia, a to i přesto, že odborníci nejprve předpovídali opak. Statisticky totiž nejvíc posloucháme v autě – a během lockdownů nebylo kam vyrazit. Prsty v tom měla mimo jiné aplikace Clubhouse, která ale zhasla stejně rychle jako zažehla. Nasvítila však to, co technologické giganty tuší už dlouho. U obrazovek trávíme skoro deset hodin denně – a i proto hledáme únik tam, kde nejsou potřeba.

Kromě poslechu tak chceme také mluvit. Předpokládá se, že do konce roku 2022 bude více než polovina amerických domácností vlastnit chytrý reproduktor – a do roku 2023 bude hlasové asistenty poskytovat skoro osm miliard přístrojů. Dnes je lidé nejčastěji využívají při řízení. S chytrými reproduktory si ale povídáme i o tom, co máme v kalendáři a za jak dlouho se dopeče dort. Už v roce 2018 požádal jeden milion Američanů Alexu o ruku. Denně jí také 65 tisíc Indů vyzná lásku.

V dalším dílu podcastu Trendspotting se proto věnujeme říši zvuku. Od podcastů, přes rádio až po vychytávky, které zní jako ze sci-fi filmu.

