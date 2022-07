Mohlo by se zdát, že pandemie odsoudila kamenné obchody k zániku. Čísla však mluví jasně, e-commerce je pořád čtyřikrát menší než fyzický retail. Přestože kamenné obchody hojně zavíraly (americký řetězec Macy’s zrušil 125 prodejen), v roce 2022 naopak američtí maloobchodníci otevřeli dvakrát tolik obchodů, co zavřeli.

A není to náhoda: když vejdeme do obchodu, jsme jako děti v cukrárně – rozšíří se nám zorničky, rozbuší srdce a nakupujeme o 61 procent víc než v e-shopech. Může za to nejen fenomén „okamžitého uspokojení“, ale také to, že jsou zapojeny všechny smysly. Cítíme, slyšíme, dotýkáme se, testujeme a taky rovnou zkoušíme. A tak vás v další epizodě podcastu Trendspotting vezmeme na nákupy. Do offlinu.

Zmíníme pojmy jako ROPO, BOPIS, BORIS, budeme pět chválu na vládu Angely Ahredts nad digitální strategií luxusní značky Burberry, zjistíme, proč je pořád nejlepším obchodem Ikea a v jakém butiku mají lednici s extrémní minusovou teplotou. Prstem po mapě navštívíme pop-up stores Fendi a Chanelu na Mykonosu nebo v Saint-Tropez, zhodnotíme digitální zkušební kabinky a krámky v metaverzu a podíváme se do kamenných obchodů, které se změnily v content studia.

