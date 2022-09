Přesně 81 otázek nově čeká zájemce o zelený úvěr v Česku. Banky napříč trhem se domluvily a založily registr, do kterého nahrávají veškeré odpovědi žadatelů. Ty pak mezi sebou plánují sdílet, popisuje Hana Kovářová z Komerční banky. Vytvořit společný ESG dotazník podle ní bylo složité, pokud ale zájemci o zelenou půjčku projdou, čeká je zajímavější úrok. Nejen na to, co při podávání žádostí čeká malé a středně velké podniky, se v podcastu Green Deal HN ptali Martin Ehl s Terezou Beránkovou.

Banky v dotazníku mimo jiné zajímá například aktuální spotřeba energie firmy, zda má vyhotovený uhlíkový audit nebo taky třeba to, jak nakládá s vodou. Největší část ESG dokumentu pak zabírají dotazy směřující na zaměstnance a jejich život ve firmě.

Zatím firmy ale nemusí všechny dotazy zodpovědět, podle Hany Kovářové toho především menší hráči na trhu ani nebudou schopni. Dotazník jim proto v některých případech zatím ponechává možnost nechat otázku bez odpovědi. Pokud ale jednou dotazník vyplní, nebudou se muset podnikatelé bát, že by podobné martýrium museli opakovat znovu – informace zůstanou uloženy ve společném registru, při žádosti u jiné banky si je finanční dům jednoduše vytáhne.

