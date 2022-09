Jestli nemáte dost financí, ale solární elektrárnu byste chtěli, zaměřte se jen na ohřev vody. Právě v takovém případě se investice vrátí nejrychleji, říká Ladislava Černá z fakulty elektrotechniky ČVUT. Zájemci o vlastní elektrárnu by se podle ní měli mezi jednotlivými panely orientovat hlavně podle počtu proužků na modulech, vždy by také měli volit větší měnič. Na důvody se v podcastu Green Deal ptali Martin Ehl s Terezou Beránkovou.

Do pěti let podle Černé v Česku vznikne legislativa, která bude podporovat sousedskou energetiku. Solárníci by si ale podle ní už teď měli dávat pozor na to, jaké smlouvy s obchodníky uzavírají, aby se nevýhodně neupsali na další desetiletí.

Pokud zájemce o vlastní solární elektrárnu chce nainstalovat panely na střechu do konce roku, má větší šanci u mladých firem. Na rozdíl od léty prověřených společností na trhu mají stále komponenty na skladu. Podle Černé pak cena fotovoltaik už zřejmě dál neporoste. Prudké zdražení posledních měsíců podle jejího názoru nezapříčinila jen energetická krize, ale především záplavy v Číně. Do Evropy tak přestaly proudit potřebné komponenty.

Jestli zvažujete pořízení fotovoltaické elektrárny, určitě si poslechněte tento nebo taky další díly

