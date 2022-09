Léto umí trendy lépe než jakákoliv jiná sezóna. Spontánnost dovolenkových rozhodnutí nám umožňuje zamilovávat se nejen do opálených kluků na plážim ale i do písniček jako je Mambo no. 5, nealkoholického mojita a hry Pokémon Go. A to je jen ochutnávka toho, co nás bavilo v uplynulých letních sezonách.

Tentokrát se místo do budoucnosti, podíváme nazpátek. Co bylo in tyhle prázdniny? Jaké „bangery” zněly z okének aut, v čem se trsalo na festivalech a kam všichni zamířili na dovolenou? Od návratu osmdesátkového hitu „Running Up That Hill” zpěvačky Kate Bush díky další řadě seriálu Stranger Things přes sluneční brýle z čerpací stanice a takzvaný „coastal grandma” styl (představte si herečku Diane Keaton ve filmu Lepší pozdě nežli později. Pláž, lněné bílé kalhoty, béžový kardigan a klobouček) až po výlety na gravelu.

Tip: Sledujte Instagram @hospodarky, kde se na všechny zmíněné trendy můžete i podívat. A určitě nám napište, jak se vám podcast líbí.

Nejnovější díl a také předchozí epizody podcastu Trendspotting si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts. Budeme rády za hodnocení.