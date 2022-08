S propadem cen kryptoměn se hned vyrojily spekulace o tom, že bitcoin a další virtuální mince končí, protože s nízkými cenami a drahými energiemi se je nevyplatí těžit. Podle Jana Čapka, spoluzakladatele pražské těžební společnosti Braiins, to je nesmysl. Bitcoin podle něj v sobě má zabudovaný silný samoregulační systém, který se umí s poklesy či růsty zájmu těžařů lehce vyrovnat.

Čapek v rozhovoru vyzdvihuje výhody této první decentralizované digitální měny. „Pokud si centrální banka usmyslí, že umaže u peněz nulu, udělá to,“ říká. U bitcoinu to však není možné. „Máme tu něco, co lidstvo nikdy nemělo. A to je digitální aktivum, které díky obrovskému zajištění výpočetní silou, která potřebuje elektřinu, má de facto neměnnou historii. Nedokážete v současné době zajistit tolik výpočetního výkonu, abyste s ní něco udělali,“ říká.

