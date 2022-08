Anonymita – a hlavně anonymita transakcí – byla u kryptoměn pro úředníky vždy velkým problémem. Každý, kdo kdy platil bitcoinem, si podle nich buď kupoval drogy, nebo pral peníze z ransomwaru.

A tak asi nikoho nepřekvapí, že si na anonymitu došlápnou. Americký OFAC, tedy Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv, vzal ale celou regulaci na úplně jiný level. Na sankční seznam, jenž pro americkou vládu vydává, přidal i kód aplikace Tornado Cash a 44 ethereových adres, které s ní souvisí.

Kus kódu na blockchainu se tak dostal do skvělé společnosti Vladimira Putina, Bašára Asada, Islámského státu či Severní Koreje. A každého amerického občana, rezidenta či firmu, kteří by nyní Tornado Cash použili, čekají tvrdé tresty. Jmenovitě pokuty od 50 tisíc do 10 milionů dolarů (asi 240 milionů korun) nebo vězení v rozmezí od 10 do 30 let.

Krok OFAC navíc ukázal, že decentralizované finance nemusí být tak decentralizované, jak jsme si mysleli. A že ani blockchain nemusí být vůči striktní regulaci odolný.

