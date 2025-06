Stížnosti na kvalitu novostaveb od nových bytových domů po dřevostavby jsou slyšet z realitního trhu stále častěji. David a Martin se proto v novém dílu podcastu rozhodli zjistit, jak to na trhu vypadá, proč by od některých developerů nekoupili byt ani jejich vlastní zaměstnanci. Také zjistili, co by si měl kupující vždy ověřit před nákupem bytu. Podcast také odkrývá, co tlačí developery k tomu, aby stavby někdy šidili. Jistě ale nelze házet všechny developery do jednoho pytle, neboť někteří si svůj standard drží.

