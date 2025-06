Předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová udělala prvotřídní podpásovku na členy vlastní strany. Zatímco je nechala sestavovat kandidátky pro volby, domluvila sama pro sebe a pro Lubomíra Zaorálka místa na kandidátce nacionálně-komunistického hnutí Stačilo!.

Rozebereme důvody, zákulisí, jakož i nečekanou roli Miloše Zemana, který zjevně opět vstává z mrtvých. Plus samozřejmě odhadneme efekt, který tohle spojenectví může mít na výsledek voleb a jak může v důsledcích pomoci Andreji Babišovi při sestavování vlády. No a jako bonus malý historický exkurz, který naznačuje, čím ve skutečnosti hnutí Stačilo! je a proč to opravdu není žádná standardní levice.