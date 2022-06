Když vše dobře půjde, mohla by v České republice být už od příštího roku platná legislativa, která umožní rozvoj komunitní energetiky. „Hodně lidí se už snaží energii samo vyrábět a třeba by ji i rádi sdíleli mezi sebou. To ale prozatím nejde a je potřeba nastavit systém, aby to mohli dělat,“ vysvětluje radní Energetického regulačního úřadu Martina Krčová v novém díle podcastu Starosta HN.

Podle ní ale zatím příliš obcí, které by mohly své projekty rovnou spustit, není. „Když v téhle chvíli začnou velmi intenzivně připravovat projekty a za půl roku nebo za rok přijde ta příležitost zakládat komunity a celý ten systém využívat, tak se to dá stihnout,“ dodává Krčová.

Kdo by měl být podle radní lídrem změn v energetice? A jak důležitá je pro obce návratnost jejich investic? A seženou dostatek odborníků, kteří by jim s energetikou pomohli? Nejen to uslyšíte ve čtvrtém dílu podcastu HN Starosta, který moderuje starosta Trojanovic Jiří Novotný.