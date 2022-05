Rozhodovat se má tam, kde ti, kteří rozhodují, následně vidí pozitivní i negativní výsledky svých kroků. Dokud budou obce v roli prosebníka, je to špatně. Rozpočty by měly umožnit obcím, aby si do značné míry mohly dělat, co chtějí, říká v dalším díle podcastu Starosta HN Radovan Vávra, investor, bankéř, finančník a influencer. Zároveň by ale měly s penězi nakládat odpovědně, a ne třeba spekulovat na trzích, dodává.

Jak je to s naší daňovou soustavou? Je po třiceti letech zastaralá? Vidíme pozitivní přístup parlamentních stran k přijetí eura? Dá stát obcím větší pravomoce a jsou připraveny také na větší zodpovědnost? Měly by obce spekulovat na finančních trzích? Nejen to uslyšíte v novém dílu podcastu HN Starosta, který moderuje starosta Trojanovic Jiří Novotný.