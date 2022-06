Česká topmanažerka Lenka Koenigsmark vedla osm let marketing tuzemského Lega a posledních deset let je marketingovou ředitelkou české pobočky firmy Mattel. Před šesti lety se jí život obrátil vzhůru nohama, když se její druhorozený syn Max narodil s těžkým postižením. S manželem se dohodla, že mu náročnou péči o handicapované dítě přenechá, a ona se díky vyššímu příjmu vrátí do práce a rodinu bude živit.

Lenka Koenigsmark dlouhodobě veřejně upozorňuje na neflexibilitu sociálního systému, se kterou se rodiny s postiženými dětmi musí potýkat. Teď se rozhodla jako nezávislá kandidovat v podzimních volbách do Senátu, kde chce prosazovat práva handicapovaných, ale také téma žen, seniorů nebo rodin s dětmi. A nevylučuje, že by se v budoucnu pustila i do klání o prezidentský úřad.

