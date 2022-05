Jana Vyhlídalová strávila téměř dvacet let na manažerských pozicích v marketingu velkých korporací, jako je O2 nebo Nikon. Na prahu čtyřicítky se pustila do podnikání, které nápadně kopíruje to, jak roste její syn. Založila obchod a e-shop s rozvojovými dětskými hračkami Kidtown v pražských Dejvicích, pak připojila aktivity KidtownEdu, zaměřené na vzdělávání dětí třeba ve finanční gramotnosti, dodává chytré výukové pomůcky do škol, teď rozvíjí projekt makeITtoday, který formou kroužků učí děti programovat.

V neposlední řadě stála u zrodu iniciativy Plenky v práci, která pomáhá návratu rodičů do zaměstnání. Jak vypadaly začátky jejího byznysu a kde zpětně vidí slepé uličky? Podle čeho se rozhoduje, do čeho vloží energii? Proč v poslední době propadla běhání? A jak se sžila s rolí single rodiče?

