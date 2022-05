Vláda Petra Fialy zvažuje rozdělení elektrárenského kolosu na dvě části. Jedna z nich by zůstala čistě státní a stát by tak z ní vyplatil minoritní akcionáře. Podle exšéfa ČEZ a bývalého zmocněnce pro rozvoj jaderných zdrojů Jaroslava Míla je to...

20. 5. 2022 ▪ 13:23 min