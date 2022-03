Ať už jdete po ulici v New Yorku nebo v Dillí, všude uvidíte stejný pohled. Lidi se sluchátky v uších, co si podupávají do rytmu, nebo se jen snaží zkrátit si poslechem ranní cestu do práce. Hudba nás provází celým životem. Spojujeme si s ní dětství, dramatické dospívání, první lásky i přátelství. Na kazetách, CD, v rádiu i z telefonu nám dělá společnost v autě, nakopává nás ke sportovním výkonům. A z jednoho předchozích dílů už dobře víme, že vybrat si písničku na pohřeb je zásadní.

Hudba je multimiliardový průmysl. Tři ze čtyř nejsledovanějších majitelů účtů na Twitteru a 23 z 50 na Instagramu jsou hudebníci, zatímco sportovci tvoří v tomto výběru chabou menšinu. Přestože je hudba důležitou součástí lidské kultury již od pravěku (někteří odborníci se domnívají, že vznikla před 30 až 60 tisíci lety), teprve vývoj technologií ji katapultoval tam, kde je dnes. A naopak – zařízení, která dnes používáme k poslechu hudby, pomáhala a stále pomáhají utvářet dnešní technologickou krajinu.

