Vikingové posílali těla svých mrtvých po vodě na hořících vorech. Pohanští předkové Gruzínců zase zemřelé pohřbívali v keramickém demižonu na víno. V Indii pohřbívají do posvátné řeky Gangy, námořníci do moře, Nepálci do větru. Moderní západní svět upřednostňuje pohřeb do země nebo kremaci, ve které je Česko mimochodem velmocí – volí ji 92 % pozůstalých. Smrt žije, jak zpívá Kato, a to jí ještě covid jde na ruku.

Obětí koronaviru je v Česku přes 33 tisíc lidí a na celém světě přes 5 milionů. Celkově v Česku v roce 2020 zemřelo přes 129 tisíc, což je o téměř 17 tisíc více než v roce před pandemií. Přestože lidé stále umírají a svět se vyvíjí, pohřebnictví je obor, který se za posledních 100 let nezměnil téměř vůbec. Převládá v něm silný konzervatismus. Ale i do něj, i když zatím jen okrajově, už pronikají trendy, ať už jsou to pohřební klauni, rozptylové loučky, pohřby ke kořenům stromů, moderní parte nebo dokonce možnost nechat se zkompostovat.

Tip: Sledujte Instagram @hospodarky, kde se na všechny zmíněné trendy můžete i podívat.

Nejnovější díl a také předchozí epizody podcastu Trendspotting si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.