Mikrotrendy, makrotrendy, sezónní trendy nebo třeba „right-now” trendy. Klasický cyklus trendů, které se opakují zhruba každých dvacet let, už nefunguje. A to obzvlášť kvůli sociálním sítím – ty třeba zapříčila i to, že dnes existují trendy, které jsou aktuální klidně jen dvacet čtyři hodin. Obecně se koloběh trendů zkrátil na tři až šest měsíců, a ovlivňuje to nejen průmysl, ale i pojem generace. Mluví se dokonce o tom, že rozdělování lidí podle sociodemografických faktorů skončí s GenZ.

Tentokrát vás necháme nahlédnout pod pokličku samotného trendspottingu. Vysvětlíme, jak pracují agentury, které předpovídají budoucnost, proč se v různých módních řetězcích objevují ve stejnou chvíli ty samé kousky, proč mají všichni miléniálové doma pokojovky a kdo jsou inovátoři, „early adopters“ nebo naopak opozdilci. A hlavně proč trendy ovlivňují, i ty, kteří je „nesledují“.

