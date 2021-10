Sazby hypoték už jsou v některých bankách přes 3,5 procenta a podle reportéra Hospodářských novin Vladana Gallistla bude hůř. Cena peněz totiž roste, dobře je to vidět na mezibankovním trhu, kde je nejvýše za posledních 11 let. Jak se drahé hypotéky propíší do cen nemovitostí a apetitu pořizovat nejen investiční byty, o tom hovoříme v dnešním Ranním brífinku.

Od čtvrtka je také v prodeji ojedinělá kniha o českém byznysu. Jmenuje se Nápad za miliardu, mapuje deset životních a byznysových příběhů lidí jako je Josef Průša, Tomáš Čupr nebo Simona Kijonková a napsal ji reportér Michael Mareš. Zjistěte, co se při jejím psaní naučil o mladé české ekonomice a jejích zajímavých vzorech.

