Před rokem jsme si jídlo v restauraci koupili už jen přes výdejní okénko. Kvůli rozjezdu druhé vlny epidemie covidu vláda podniky zavřela a s krátkou přestávkou před Vánocemi držela pod zámkem až do května, tedy více než půl roku. Bez omezení nemohou fungovat restaurace ani teď – stále platí třeba povinné rozestupy mezi hosty nebo limit pro počet konzumentů u stolu. Při kontrole pak musí návštěvníci prokázat, že jsou očkovaní, testovaní nebo prodělali covid. Jaký dopad to má na byznys? A co by pro provozovatele znamenalo opětovné zpřísnění pravidel?

