Dobré ráno z Hospodářek, je úterý 17. června, Eva Decroix představí další kroky v bitcoinové kauze, proběhnou předvolební debaty Hospodářské komory na téma digitalizace a byrokracie a v Ranním brífinku se také budeme zabývat politikou. Od jeho mikrofonu zdraví Jaroslav Mašek.

Hlavním hostem je šéfkomentátor HN Petr Honzejk, který popisuje postupné uvadání preferencí Motoristů a dává návod, jak to zlepšit. Pokud by o to někdo stál. Zároveň probíráme vývoj předvolební kampaně a kdy přijde větší točivý moment.

