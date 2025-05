Česká zbrojovka Czechoslovak Group nakupuje po Evropě továrny na výrobu munice, které jsou v žalostném stavu, a investuje do jejich obnovy. Jak to vypadá s obnovou výroby v řeckém Lavriu, kde získala i dotaci z Evropské unie, co jsou hlavní technické i lidské problémy, vysvětluje nový ředitel továrny Jiří Schönweitz.

