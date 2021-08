Skvěle zná svět technologických gigantů a také prostředí Silicon Valley. David Pavlík nejdříve začínal jako manažer pro technickou podporu v Microsoftu, poté si postupně prošel Amazonem, Netflixem nebo SpaceX. V roce 2018 se ale z USA vrátil do Brna a pomáhal v dalším růstu start-upu Kiwi.com. Nyní je technologickým ředitelem české logistické společnosti Shipmonk. O své zajímavé cestě ze Zlína až do Severní Ameriky vyprávěl Pavlík v další epizodě podcastu Poprvé.

David Pavlík vyrůstal v malé vesničce Veselá u Zlína, kterou na mapě najdete hned vedle Slušovic. „Pamětníci si vzpomenou, že první počítače za minulého režimu byly z JZD Slušovice. Daly se koupit za relativně slušné peníze, ale musel se k tomu koupit software na dojení krav. Takže takhle nám jeden otec pořídil,“ vzpomíná David Pavlík na první setkání se světem technologií, který ho okamžitě okouzlil. Místo her však začal programovat a snažil se pochopit, jak stroj funguje.

V programování a tvorbě kódu se pak zdokonaloval na gymnáziu i na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích nastoupil do česko-slovenské pobočky Microsoftu – a tím si začal plnit svůj velký sen. „Microsoft, Oracle nebo IBM byly tradiční firmy, které táhly obor informačních technologií, a já jsem si chtěl vyzkoušet práci pro ně,“ říká v podcastu Poprvé.

Tehdy Pavlík zatoužil poznat svět těchto korporací, technologií a především najít si práci v Silicon Valley. Tam se postupem času dostal, ale vzal to s jednou odbočkou. Z česko-slovenské pobočky Microsoftu se nejdříve přesunul do Redmondu, kde sídlí tato společnost Billa Gatese, a v dalších letech pracoval pro Amazon, Netflix a SpaceX.

„Nejlépe to vystihla moje manželka, že Silicon Valley je takové hračkářství pro ajťáky. Potkáváte tam lidi, kteří jsou v IT oboru celebrity a táhnou celé odvětví. Nejtěžší je udělat první krok, dostat se tam. Když už tam člověk je, tak dostává nabídky a může chodit na pohovory od rána do večera,“ popisuje Pavlík.

Jak vzpomíná na první setkání s Elonem Muskem? Pustí se David Pavlík někdy do vlastního podnikání? Co ho lákalo na práci v korporátu? A proč je podle něj vysoká škola důležitá, ale je nutné co nejdříve propojovat teorii s praxí? Nejen o tom mluví v dalším díle podcastu Poprvé.

Nejnovější díl i předchozí epizody podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.