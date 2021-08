Americká herečka Scarlett Johanssonová může se svou žalobou na Disney, ve které tvrdí, že ji studio připravilo o peníze, když pustilo jejich nejnovější společný film zároveň do kin i na stream, působit jako zhýčkaná holka. Podle všeho by ale mohlo jít o opravdu velkou sumu a co je důležitější – na pozadí tohohle třaskavého případu se hraje o to, jak to vlastně bude s penězi v Hollywoodu dál.

V Ranním brífinku se dnes dozvíte, proč stávající modely odměňování v továrně na sny přestávají fungovat, plus to, kde se dnes slaví den Baracka Obamy, a nebo jak se restauratér Štěpán Návrat rozhodl za koronaviru rozjet ambiciózní podnik, ve kterém začínal bez hostů.

