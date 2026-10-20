Volkswagen chce podle německých odborářů zmrazit mzdy více než 660 tisíc zaměstnanců po celém světě až do roku 2030. Plán by se mohl dotknout i české Škody Auto, která přitom patří k nejziskovějším a nejefektivnějším částem koncernu. Podle redaktora Hospodářských novin Ondřeje Charváta ale nejde jen o platy. Volkswagen postupně přesouvá část rozhodování z Mladé Boleslavi do německého Wolfsburgu a Škodovka tak může přijít o část své dosavadní samostatnosti.
Hrozí také omezení investic nebo propouštění. V Ranním brífinku probíráme, proč se Volkswagen dostal do tak hlubokých problémů, zda mu zmrazení mezd vůbec pomůže a jak může spor s německými odbory zasáhnout českou automobilku. První stávky přitom mohou přijít už v lednu.
Problémy VW dopadnou i na zaměstnance. Vedení chce do roku 2030 zmrazit mzdy více než půl milionu lidí
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit