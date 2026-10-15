Ještě před třemi lety nemělo Bulharsko prakticky žádná velká bateriová úložiště. Dnes patří mezi evropské lídry a jeho baterie už pomáhaly i sousedním zemím, kterým během letních veder vypadly jaderné elektrárny. Za překotným rozvojem stojí solární boom, evropské dotace a zahraniční investoři. Výsledkem jsou mimo jiné nižší velkoobchodní ceny elektřiny, které mohou do země přilákat další průmyslové podniky.
Jak se Bulharsku podařilo tak rychle změnit svou energetiku, kdo na bateriích vydělává a proč podobný boom začíná také v Česku? O tom si v Ranním brífinku povídáme s energetickým redaktorem Hospodářských novin Janem Brožem, který se na jeden z největších bulharských bateriových projektů osobně podíval.
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