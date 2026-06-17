Už více než rok, konkrétně od loňského května, drží Česká národní banka základní úrokovou sazbu na třech a půl procentech. Před čtvrtečním zasedáním ale stále častěji zaznívají hlasy, že by mohly úrokové sazby jít o čtvrt procentního bodu nahoru. Minulý týden to v rozhovoru pro agenturu Bloomberg naznačil i guvernér centrální banky Aleš Michl, konkrétně uvedl, že „argumenty pro zvýšení úrokových sazeb zesílily a že úprava sazeb na červnovém zasedání je reálnou možností“. Naopak premiér Andrej Babiš bankovní radu na konci května vyzval, aby šla s úroky dolů. Jak by to ve čtvrtek mohlo dopadnout, nejen o tom v Ranním brífinku mluví ekonom České spořitelny Michal Skořepa.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Test nezávislosti „bývalého Babišova poradce“: Bude guvernér Michl poprvé hlasovat pro vyšší sazby?
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