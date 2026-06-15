Každá firma, co s námi na Tchaj-wanu byla, si něco odvezla, říká Alice Rezková, ředitelka Česko-tchajwanské obchodní komory, o nedávné cestě s Milošem Vystrčilem, která vzbudila v Česku velkou pozornost.
Tchaj-wan není důležitý jen díky investicím do Česka, ale i díky vývozu tam, který od roku 2020 vzrostl šestkrát. Zatímco v Česku se mluvilo o letadle nebo o batůžku, podnikatelé domlouvali byznys v leteckém průmyslu, zdravotnictví nebo v ICT. „Divokou kartou této mise byla třeba firma vyrábějící karbonové palety – a byli jsme překvapeni, jak velký zájem o ni byl,“ říká Rezková.
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