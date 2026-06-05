Autory Podpásovky zaujalo, že ministr Oto Klempíř začal používat v rozhovorech ne zcela obvyklé výrazy a zabrušuje do vyšších sfér. Dotázali jsme se ho proto, odkud čerpá intelektuální inspiraci. Odpověděl, že z knihy, která se zove Angelologie dějin, periodicita a synchronicita v dějinách.
Je to pozoruhodná publikace, za kterou pozoruhodný slovenský autor Emil Páleš obdržel od českého spolku skeptiků cenu Bludný balvan. Konkrétně to bylo „za objev andělů, nad nímž odborní oponenti ztratili dech a církev je v rozpacích“. Inspirační zdroj ministra kultury jsme si dovolili trochu rozebrat a došli k závěru, že se jím mnoho z jeho dnešního působení vysvětluje.
Věnujeme se také rozsudku nad SPD v kauze „chirurgové z dovozu“, u jejíhož zrodu byla spoluautorka Podpásovky Martina Machová. Víte třeba, že jeden z poslanců SPD chtěl skutečně lékaře z arabských zemí do Česka dovážet, a až když mu „domluvil“ Tomio Okamura, začal volat, že svůj nápad kdykoli popře?
A podpásovka týdne patří Tünde Bartha, která v rámci likvidace agend na Úřadu vlády nezáměrně prozradila, že vláda Andreje Babiše má minimálně jednoho úplně zbytečného ministra. Jak se to stalo a kdo myslíte, že to je? Poslechněte si!
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