Tentokrát jsme v Generačním konfliktu vybrali téma, které jsme pracovně nazvali „ničení budoucnosti českých dětí“. Po přijímacích zkouškách na střední školy zůstaly stovky dětí takřka bez šance na vzdělání, na které objektivně mají schopnosti. Pozvali jsme naši kolegyni Markétu Hronovou, která ví o přijímačkách úplně všechno, a probrali jsme, kdo za to může, ale i co se nyní dá dělat.
Nechybí ani reminiscence na přijímací zkoušky za socialismu, kdy vedle prospěchu a testů hrál klíčovou roli kádrový posudek. Plus, v rámci generačních slovníčků, pár výrazů ze starého i nového studentského slangu.
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Autoři podcastu Generační konflikt vydávají stejnojmennou knížku. Můžete si ji už teď se slevou objednat na https://www.albatrosmedia.cz/tituly/100871253/generacni-konflikt/.
Obsahuje i obsáhlé slovníky výrazů generace Z a generace boomerů.
Knížku pokřtíme 11. 6. od 18 hodin v kavárně Stará škola v Praze na Smíchově. Moderátorkou křtu s překvapením bude Zuzana Tvarůžková.
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