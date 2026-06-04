Maďarsko bylo dříve po Česku a Slovinsku třetí nejbohatší zemí střední a východní Evropy. Po letech vlády Viktora Orbána kleslo na sedmé místo, přičemž v některých statistikách patří k nejhorším zemím v celé Evropské unii. Víc o tom uslyšíte v Ranním brífinku.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Orbánův účet: Maďarsko padlo pod úroveň Bulharska a rozpočet je prázdný. Přihrávání zakázek oligarchům byla cesta na dno
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