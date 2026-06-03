Co udělá s českými nemovitostmi svět, ve kterém ubývá lidí a přibývá seniorů? David a Martin v novém dílu podcastu MoneyPenny rozebírají rozsáhlou datovou analýzu českých měst a obcí. Ukazují, jak může demografický vývoj proměnit realitní trh, kde z něj mohou těžit a kde naopak nejspíš narazí na problémy. Posvítili si také na navrhované parametry penzijního spoření, propočítali jeho skutečný přínos a zamysleli se nad tím, co bude v příštích letech formovat Česko.
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