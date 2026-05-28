Barva obličeje napoví
Údaje o průměru hodnot krevního cukru aplikace získá z obrazu červeného spektra barvy obličeje. Na podzim chce Meddi hub stáhnout čas potřebný k měření z jedné minuty na 37 vteřin. „Dnes každý druhý člověk s cukrovkou druhého typu neví, že ji má. Stejně tak mnoho lidí žije s vysokým krevním tlakem, aniž by to tušili. Monitoring trendu, jak na tom se zdravím jsme, je velice důležitý. Telefon máme všichni v kapse, můžeme se jednou dvakrát měsíčně změřit a zjistit svůj skutečný zdravotní stav, který v případě potřeby konzultujeme s lékařem,“ dodává Pecina. V případě, že se hodnoty odchýlí od normálu, aplikace dá uživateli upozornění a ten již další postup konzultuje s odborníkem.
Aplikace Meddi app, jíž je BiosCan součástí, je k dispozici pro více než devět milionů lidí, mimo jiné třeba v Mexiku, v některých státech jižní Ameriky a nově také v Maroku. „Jednáme se všemi ministry zdravotnictví v zemích, ve kterých působíme, abychom dospěli k plošnému screeningu populace. Jsem přesvědčen, že i v Česku se Meddi app stane běžnou součástí zdravotnického systému a že ji i pojišťovny budou podporovat. Z předběžných jednání víme, že zájem mají,“ podotkl Pecina. Investovat do prevence a zaléčit jednoho pacienta s diabetem včas je i pro pojišťovny finančně lepší. „Jeden den na JIP stojí 1800 eur. Investovat do prevence je prostě výhodnější,“ dodal Pecina.
Lékař v mobilu ve dne i v noci
Aplikaci Meddi app si veřejnost může stáhnout v Apple Store nebo Google Play. Kromě funkce BioScan slouží ke vzdáleným konzultacím zdravotního stavu, umožňuje spojení s lékařem přes videohovor nebo chat 24/7, průměrně do několika minut. Meddi app pro své zaměstnance pořizují firmy a také kraje a města pro své občany. Aplikace pro všechny obyvatele poskytuje například Jihočeský a Karlovarský kraj, stejně tak město Říčany. Běžně skrze tuto aplikaci pacienti na dálku s lékaři řeší lehčí zdravotní problémy, jako jsou respirační onemocnění, angíny či různé kožní potíže, ale pomáhá také odhalit počáteční příznaky vážnějších akutních stavů. „Celosvětově zachytíme pět infarktů denně,“ zmiňuje Pecina. Upravenou verzi aplikace pro své pacienty používá například Masarykův onkologický ústav. V Latinské Americe, kterou trápí vysoká incidence diabetu II. typu, je zase využívána aplikace Meddi Diabetes. Společnost Meddi hub již připravuje BioScan také pro certifikaci MDR kategorie 2, která dokáže změřit hodnoty i u pacientů, kteří již některou chronickou nemocí trpí a mají ji diagnostikovanou. V současnosti je funkce měření vhodná jen pro ty, kteří chtějí mít přehled o svých zdravotních hodnotách. Ty pak mohou konzultovat se svým lékařem.
Podcast vznikl ve spolupráci se společností Meddi hub.
