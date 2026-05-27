V Česku se šíří myšlenka finanční nezávislosti, kterou si lidé většinou představují jako možnost od určitého věku nepracovat. David a Martin se proto rozhodli vyhledat lidi, kteří po této cestě jdou, nebo už na její konec došli. Ptají se na jejich motivace, strategie a cíle. Nová série podcastu MoneyPenny tak nabízí unikátní vhled do rodinných rozpočtů lidí, kteří umí se svými penězi efektivně hospodařit. Prvním hostem nové série je Dennis Vymer, jenž v 16 odešel z domova a od té doby stojí na vlastních nohách.
Pracoval v polovodičích, dnes v kyberbezpečnosti. Je mu 27 let a chybí mu už jen pár let do rentiérství. Až jej dosáhne, chce se stát učitelem matematiky nebo fyziky. Už si to totiž bude moci dovolit.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
