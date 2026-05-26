Tenhle díl Generačního konfliktu je bonusový. Původně jsme chtěli konsensuálně představit naši stejnojmennou knížku, která vyjde 11. června. Ale dopadlo to jako vždycky. Absolvovali jsme přestřelku o základní témata, jako je přístup generací k partnerství a sexu, ke komunikaci či genderovým rolím.
O tom všem je ale ostatně i knížka, kterou si už teď můžete se slevou objednat na https://www.albatrosmedia.cz/tituly/100871253/generacni-konflikt/.
Obsahuje i obsáhlé slovníky výrazů generace Z a generace boomerů. Jeden příklad: Víte, vy mladší, čemu se říkalo „bakeliťák“ či „splašený vysavač“? A tušíte, vy starší, co to je „aura farming“? Takových výrazů užitečných pro vzájemné porozumění najdete s vysvětlivkami v naší knížce desítky.
Knížku pokřtíme 11. 6. v kavárně Stará škola v Praze na Smíchově. Moderátorskou křtu, který bude obsahovat i překvapení, bude Zuzana Tvarůžková.
Standardní díl podcastu Generační konflikt tentokrát vyjde mimořádně ve čtvrtek.
