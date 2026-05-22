Pracovně jsme tento díl podpásovky nazvali „O třech nešťastnících“. Probíráme SMS vyhazov protidrogového koordinátora Pavla Béma, další ponížení ministra obrany Jaromíra Zůny a pláč ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Vše samozřejmě do detailu – se všemi příčinami, vazbami, historickými souvislostmi a perspektivou dalšího vývoje.
Jak je tedy možné, že Babišova pravá ruka – Tünde Bartha dostala možnost rozmetat klíčové agendy na Úřadu vlády?
Co drží nejtrapnějšího ministra Jaromíra Zůnu ve funkci i poté, co mu Babiš vnutil jako náčelníka generálního štábu osobu, kterou upřímně nesnáší?
Jak dlouho vydrží ubrečená ministryně Mrázová, která ze sebe dělala málem sociální případ, přičemž se na Instagramu chlubila dovolenými v Brazílii, Japonsku či na Srí Lance?
Mrázová, Zůna, Klempíř, nebo někdo jiný? V soutěži o nejhoršího ministra Babišovy vlády je skrytá důležitá a drtivá zpráva
Na to všechno odpovíme.
A samozřejmě vyhlásíme podpásovku týdne. Tentokrát patří samotnému Andreji Babišovi za neuvěřitelný výrok o dětech, které vinou státu zůstaly před branami maturitních oborů středních škol.
