Dobré ráno z Hospodářek, je úterý 17. února, Karel Havlíček je další ze současné vlády, kdo se jel inspirovat na Slovensko, tak snad těch nápadů příliš nepřiveze a bude se držet své hospodářské strategie. EY vyhlásí podnikatele roku Jihočeského kraje, dozvíme se inflaci v Německu za leden a Alena Schillerová je v Bruselu na zasedání unijních ministrů financí. V Hospodářských novinách si můžete přečíst o navrhovaném zdanění virtuálních zisků z investic a od mikrofonu Ranního brífinku zdraví Jaroslav Mašek.
V Ranním brífinku vítám moji milou kolegyni Kristýnu Matějkovou, která je hlavním programovým mozkem letošní konference Top ženy Česka. Ta se koná v úterý 10. března v DOX a celý program je možné prohlédnout ZDE. Dnes budeme hovořit o tom, co všechno nás na ní čeká a proč je dobré se jí zúčastnit.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist