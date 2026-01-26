Unikátní společný projekt několika výzkumných agentur odhalil, že politické sympatie se v Česku radikálně lidí podle věku voličů. Čím starší člověk, tím větší je pravděpodobnost, že bude volit buď ANO, nebo SPD. Naopak, čím mladší, tím je pravděpodobnější, že bude volit strany současné opozice Spolu, STAN a zejména Piráty.
Čím to je? Dostáváme se do doby, kdy pravolevý spor bude v politice definitivně nahrazen generačním konfliktem? Existují z tohoto trendu nějaké podstatné výjimky? A jak bude vypadat nejen česká politika v budoucnu? O tom všem se bavíme se šéfem agentury STEM, sociologem Martinem Buchtíkem. Přibalena je tentokrát i notná dávka sarkasmu, bez kterého nové trendy těžko přežít.
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
