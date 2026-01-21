Německo vyhlásilo válku Rusku. Odpoledne plovárna,“ zapsal si Franz Kafka do deníku 2. srpna roku 1914. Jak vidět, to, že je někdo geniálním v jednom oboru, neznamená, že nemůže být v jiném ohledu zcela naivním, ba hloupým. Kafka praktický svět kolem sebe ignoroval, ani ho nenapadlo, že by mohla velká politika do jeho života zásadně zasáhnout. Podobně krátkozrakých tehdy bylo mnoho lidí a mnoho jich je i dnes. O souvislostech toho všeho bude dnešní Ranní brífink.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist