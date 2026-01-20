V tomto dílu Generačního konfliktu jsme se chtěli hlavně dozvědět, jak se liší reklama, která funguje na boomery a na mladší generace. Nikol Stolle, která šéfuje firmě Socialsharks, to vysvětluje velmi plasticky. A jsou to věru zcela jiné reklamní světy.
Mimo plán jsme se ovšem dozvěděli, jaké je řešení záhady, kterou řeší mladí i starší: Jak je možné, že když se dejme tomu v rodině bavíte o nějakém tématu, okamžitě na vás začnou na sítích vyskakovat příslušné služby a produkty, které by vás mohly v souvislosti s ním zajímat. A vysvětlení je prostší, než že nás telefony odposlouchávají. Nechybí samozřejmě generační slovníčky, ve kterých tentokrát jednoznačně vyhrála generace Z.
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
