Kde se vzal nový ministr životního prostředí Igor Červený? Kdo to je? A proč si právě jeho Motoristé vybrali jako toho, kdo bude dělat „co na očích vidí“ Filipu Turkovi? Na to odpovídáme v politickém podcastu Hospodářek Podpásovka. A dopředu prozradíme, že minulost věčně vysmátého Igora Červeného je hodně pestrá. Figuruje v ní kromě diplomky v humanitním oboru, označovaném Motoristy za zbytečný, i práce pro sociální demokraty, což je u politika strany, která s oblibou vše levicové nálepkuje jako „neomarxismus“, pozoruhodné. Řešíme i to, jak teď bude vypadat práce ministerstva životního prostředí, kde chce Filip Turek se „svým ministrem“ Červeným přejmenovat Zelenou úsporám, aby nebyla tak provokativně zelená.
Politická cesta Igora Červeného na ministerstvo: dělání dobré atmosféry pro socialisty i klipy pro Přísahu
Řeč bude i o nové hvězdě MAGA hnutí, českém ministru životního prostředí Petru Macinkovi. K čemu nám bude, že ho Donald Trump pochválil za hejt na Hillary Clintonovou? A pomůže to Andreji Babišovi do Bílého domu?
A stranou jsme nemohli nechat produkci poslankyně ANO Heleny Válkové, která je ochotná obhajovat zachování imunity pro Andreje Babiše takovým způsobem, že si vysloužila trofej Podpásovka týdne. V tomto konkrétním případě jde o dokonalou podpásovku na právní vědomí Čechů.
